Am Freitagabend kurz vor 19.30 Uhr ertönte in Weiz die Sirene. Die Einsatzkräfte wurden zu einem Zimmerbrand gerufen. Kurz danach herrschte ein Großaufgebot an Einsatzkräften vor der Bezirkshauptmannschaft. Nach ersten Angaben von Bürgermeister Ingo Reisinger, der sich selbst am Einsatzort befand, soll es keine Verletzten geben. Die Brandursache wird noch ermittelt. Weitere Infos folgen.

Gegen 20.15 Uhr vor der Bezirkshauptmannschaft in Weiz: