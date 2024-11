Vor fast genau einem Jahr brach in der Weizer Europa-Allee ein schrecklicher Brand aus. Am späten Nachmittag des 2. Dezember 2023 wütete in der Wohnung einer 84-Jährigen ein Feuer. „Die Dame hat genau die Wohnung oberhalb von mir gehabt“, erzählt Inspektorin Julia Zötsch. Die Polizistin hatte an jenem Tag gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Sebastian Krenn, der ebenfalls Polizist ist, ihre Wohnung verlassen und wollte auf die Straße gehen.