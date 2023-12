Am Samstag brach gegen 17.40 Uhr in der Wohnung einer 84-Jährigen in der Europa-Allee in Weiz ein Feuer aus. Eine am Wohnhaus vorbeigehende Frau bemerkte den Rauch im dritten Stock und schrie laut um Hilfe. Ein Polizist und eine Polizistin außer Dienst hörten die Schreie und eilten zur Hilfe. Sie verständigten die Feuerwehr und begaben sich zur Wohnung der 84-Jährigen. Die Frau öffnete erst nach mehrmaligem Klopfen. Der Polizist und die Polizistin konnten sie gerade noch rechtzeitig aus der bereits stark verrauchten Wohnung in Sicherheit bringen.

Das Feuer brach in einer Wohnung einer 84-Jährigen aus © FF Landscha

Wohnhaus gesperrt, 22 Personen in Hotel untergebracht

Gemeinsam mit weiteren Einsatzkräften wurde das gesamte Wohnhaus evakuiert. Insgesamt 56 Einsatzkräfte der Feuerwehren Landscha und Weiz standen im Einsatz. Kurz nach 22.45 Uhr war das Feuer gelöscht. Die Arbeiten hielten jedoch noch bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags an.

Die örtliche Baubehörde hat das Wohnhaus bis zur Abklärung weiterer Gefahren durch Rauchgase bzw. wegen möglicher Einsturzgefahr gesperrt. 22 Personen musste vorübergehend in einem Hotel übernachten. Auch das Rote Kreuz stand vor Ort im Einsatz. Verletzt wurde niemand, in den Wohnungen und an der Fassade entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen.