Die Villacherin Leonie Ressmann wird den 27. November 2024 so schnell nicht mehr vergessen. Es war jener Mittwoch, an dem ein Kochtopf auf dem Herd der jungen Frau Feuer fing. Binnen kürzester Zeit entwickelten sich die Flammen in der Genossenschaftswohnung im Stadtteil Untere Fellach zu einer lebensbedrohlichen Situation. „Es war echt dramatisch. Als ich vom Bad zurück in die Küche lief, stand der Herd und ein Teil der Küche bereits Flammen. Vor allem die Rauchentwicklung war enorm. Zum Glück ist gerade meine Freundin Julia, die zu mir auf Besuch kommen wollte, in die Wohnung gekommen. Sie hat mich dann teilweise auf allen Vieren aus der Küche gezerrt“, schildert die junge Frau.