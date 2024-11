Das Waldstück in der Schießstattgasse in Gleisdorf erhitzte in den vergangenen Jahren die Gemüter. Die Österreichische Wohnbaugenossenschaft (ÖWG) kaufte ein Grundstück in der Stadtgemeinde, um dort 50 geförderte Wohneinheiten zu errichten. Dafür musste ein Waldstück gerodet werden. Das passte manchen, darunter auch Anrainer, gar nicht.