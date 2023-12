Es wirkt fast ironisch: Am Dienstag (am Weltbodentag) liegt der Wald am Ende der Schießstattgasse in Gleisdorf flach. Montagmorgen begann die Österreichische Wohnbaugenossenschaft (ÖWG) auf ihrem Grundstück mit der Rodung. Sechs dreigeschossige Gebäude mit insgesamt 50 Wohneinheiten (zwischen 55 und 85 Quadratmetern) sollen auf dem Areal entstehen.