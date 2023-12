Die Gleisdorfer Grünen informieren am Montagmorgen über Facebook: „Die Motorsägen sind am Werk. Der Schießstattwald fällt.“ Auf dem 12.000 Quadratmeter großen Grundstück am Ende der Schießstattgasse in Gleisdorf sollen Wohnungen der österreichischen Wohnbaugenossenschaft (ÖWG) entstehen. Bis Ende des Jahres gilt der Rodungsbescheid.