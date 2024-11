Kunstwerke zum Ausleihen? Das gibt es nicht nur in Wien oder in Graz, sondern bald auch in Weiz. Am Donnerstag (28. November) öffnet die Artothek Weiz ihre Türen. Der Hintergrund: Durch Ankäufe und Schenkungen hat die Stadt Weiz sage und schreibe 352 Kunstwerke in ihrem Besitz. Für die Inventarisierung ist Harald Polt vom Museumsverein zuständig.