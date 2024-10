Vor zehn Jahren starb Hannes Schwarz, 2026 würde der Künstler den 100. Geburtstag feiern. Eine aus diesen beiden Anlässen gegründete Projektgruppe entwickelte in den vergangenen Monaten ein umfängliches Programm, um Werk und Person des gebürtigen Weizers und Mitbegründers des Forum Stadtpark Graz in allen Facetten in Erinnerung zu rufen.