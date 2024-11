Es war eine Art Heimspiel für Christian Jauk, Rene Ziesler und Martin Kager (TSV Hartberg) in Weiz: Die Fußballklubs SK Sturm und der GAK haben viele Fans in der Oststeiermark, GAK-Präsident Ziesler ist Unternehmer in Unterfladnitz bei St. Ruprecht und auch Hartberg ist nicht weit. So trafen sich Donnerstagabend die beiden Fußballpräsidenten und Martin Kager (er vertrat die erkrankte Hartberg-Präsidentin Brigitte Annerl) im Gasthaus Strobl zum munteren Austausch. Eingeladen hatte die „Strobl-Runde“ - eine Riege erfolgreicher Unternehmer rund um Hannes Glössl. Die Gaststube war sehr gut gefüllt.