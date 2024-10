Zierlich baumeln sie vom Ast. Manche tragen ein violettes Kleid, manche ein schwarzes, andere wiederum hüllen sich noch in zartes Grün. Die Rede ist von oststeirischen Oliven. Auf tausend Bäumchen lassen sie sich die Herbstsonne auf die Bäuche scheinen. Allerdings nicht mehr lange. Die Erntezeit beginnt. „Ende Oktober, Anfang November haben sie die perfekte Reife“, sagt Martin Mittendrein vom Obstgut am Moarboch, während er in einem seiner Haine die Früchte inspiziert.