Verstohlen riskiert sie einen braungebrannten Blick hinaus ins Freie. Die dunkle Farbe an ihrem lichtgrünen Rock lässt erahnen: Ihre Zeit ist gekommen. Oder besser gesagt: Sie ist reif. An schweren Ästen baumeln ihre Schwestern. In wenigen Tagen wird unter sie eine weiße Plane ausgerollt und am Stamm kräftig geschüttelt. Dann werden sie geerntet: die oststeirischen Mandeln.