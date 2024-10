Izola – ein Klassiker der Sonderklasse

Gut eingepackt, entlang der Promenade Izolas, mit dem Herbstwind im Haar schlendernd, genießt man den Blick aufs Meer und die hier angelegten Boote, die auf den leichten Wellen schaukeln. Izola hat auch in dieser Jahreszeit seinen Charme. Wie von selbst verschlägt es einen in die kleinen verwinkelten Gassen dieses kleinen Städtchens, die sich wie ein romantisches Labyrinth rund um die für hier typischen Häuser winden. Hier und da laden kleine Cafés zum Verweilen ein. Egal wie oft man schon hier war, immer wieder entdeckt man neue Seiten dieser romantischen Perle an der Adria.

Der Geschmack des Herbstes – Wine & Dine im Marina

Ein absoluter und nicht verhandelbarer Fixpunkt jedes Izola-Aufenthalts ist das Restaurant Marina, das direkt am Meer liegt. Frische, saisonale Gerichte, die aus Zutaten aus der Umgebung unter der Zauberhand von Chefkoch Ivica Evačić entstehen, sind ein wahrer Gästemagnet. Die professionelle Bedienung und die Empfehlungen des Sommeliers Andrej Kurež, der heuer von Gault&Millau zum besten Sommelier des Jahres gekürt wurde, machen den Besuch des Restaurants jedes Mal aufs Neue zu einem Erlebnis. Die nächste Gelegenheit, den Gaumen auf Höchstniveau zu verwöhnen, bietet sich am 22. November 2024 um 19:00 Uhr beim Wine&Dine im Restaurant Marina: Die Spitzenwinzer Movia und Zaro öffnen ihre Weinkeller und bieten ihre edlen Tropfen zu den erlesenen kulinarischen Kreationen des Chefs Ivica. Für die perfekte Geschmacksharmonie sorgen der aktuelle Sommelier-Staatsmeister Valentin Bufolin sowie Andrej Kurež. Dieses besondere kulinarische Erlebnis kann hier reserviert werden:

Im Zeichen der orangen Frucht – das Khakifest in Strunjan

Was den Herbst in Izola zusätzlich magisch anziehend macht, ist die reichlich eingefahrene Ernte mit mediterranen Köstlichkeiten: Khakis, Oliven, Olivenöl, verschiedene lokale Spitzenweine, Bakkalar und vieles andere mehr. Tipp: Zwischen dem 15. und 17. November findet in Strunjan das 20. Khaki-Fest statt, wo sich alles um die süße orange Frucht dreht. Ein Grund, ans Meer zu fahren und dort einige wunderbare Tage zu verbringen.

Tradition mit moderner Note: St. Martins-Fest im Restaurant Kamin

Aber auch im Belvedere wird im November groß aufgekocht: Hier stehen gleich 10 Tage ganz im Zeichen des traditionellen St. Martins-Fest, wobei natürlich der junge Wein und eine saftige Ente auf keinen Fall fehlen dürfen. Die Tage im Zeichen des St. Martins-Fest finden vom 01. bis 11. November im Restaurant Kamin statt. Reservieren Sie sich Ihren Tisch hier: Rezervacija | Belvedere hoteli in turizem d.o.o.

Damit angesichts des vielen Essens die Waage nicht ins Wanken gerät, bietet die malerische Landschaft auch zahlreiche Möglichkeiten, in Bewegung zu kommen und in Bewegung zu sein: Sei es ein romantischer Spaziergang durch Izola, eine Wanderung durch den Naturpark von Strunjan, der von einer wunderbaren Natur gesäumt ist oder aber auch eine Radtour entlang der vielen Radwege, die die Städte an der slowenischen Küste und die verträumten Dörfer im Hinterland miteinander verbinden.

Abends oder bei Schlechtwetter hingegen, kann man sich im Spa-Bereich des Hotel Marina Ruhe und Entspannung gönnen.

