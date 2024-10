Nun wurden die Lampen repariert

Fahrgäste fühlten sich unwohl: So finster war es am Bahnhof in Weiz

Wochenlang waren beim Bahnhof in Weiz etliche Lampen kaputt. Fahrgäste bekrittelten den dunklen Bereich und wandten sich mehrmals an Stadt und Landesbahnen. Kürzlich wurde die Beleuchtung repariert.