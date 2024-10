„Alte Schule, neues Haus“: Mit diesem Lied wurde am Samstag, 19. Oktober, die renovierte Volksschule in Birkfeld offiziell eröffnet. In den letzten acht Monaten wurde in dem Bau aus den 1930er-Jahren ja fast jeder Ziegelstein umgedreht. Vom Keller bis Dachboden, und das sind immerhin sechs Geschosse, erstrahlt fast alles in neuem Glanz. Es gibt unter anderem einen 2000 Quadratmeter großen Zubau, einen neuen Lift und eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. „Das alte Gebäude war extrem renovierungsbedürftig“, schilderte Bürgermeister Oliver Felber. Rund sieben Millionen Euro wurden investiert. Die 114 Volksschulkinder wurden vorübergehend in Containerklassen unterrichtet. Diese Monate sind nun aber vorbei.