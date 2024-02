Volksschule: In den 1930er-Jahren wurde die Schule errichtet, nun ist es Zeit für eine umfassende Sanierung. Diese hat bereits begonnen, bis zum Herbst soll fast kein Ziegel auf dem anderen bleiben: Neue Räume, Fenster, ein neuer Fußbodenaufbau, barrierefreie Zugänge und ein kleiner Ausbau - es wird an allen Ecken und Enden gebaut. Unterricht wird derzeit teils in Containern.