Der barocke Innenraum samt Fresken, Hauptaltar und Orgel, der Südtrakt, die Außengestaltung samt neuer Farbe - in den letzten vier Jahren wurde die barocke Basilika in Mariatrost umfassend saniert. 2025 könnte dann der Nordtrakt hergerichtet werden, ein Thema ist, am Kirchplatz einen kleinen Gastronomiebetrieb einzurichten - für die Menschen in der Umgebung ebenso wie für die tausenden Pilgerinnen und Pilger, die jährlich nach Mariatrost kommen. Die Gesamtkosten dann: Knapp zehn Millionen Euro.