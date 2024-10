Lustige Theaterabende in Markt Hartmannsdorf: Die örtliche Theatergruppe „Vorhang auf“ spielt derzeit das Stück „Taxi, Taxi“ oder „Doppelt leben hält besser“ im Dorfhof in Hartmannsdorf. Die turbulente Komödie von Ray Cooney sorgte für viele Lacher. Auf der Bühne: Reinhard Gütl, Rupert Pendl, Michael Janisch, Siegfried Steiner, Karl Fritz, Julia Graßmuck und Karin Binder sowie Robert Neuherz in der Hauptrolle als Taxifahrer.