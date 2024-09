Schon jetzt, obwohl die Autobahn-Bushaltestelle in Gleisdorf noch gar nicht existiert, zieht das Projekt Blicke auf sich. So auch am Mittwochabend im Wiener Odeon. Das Projekt „Öffentlicher Verkehr an Autobahnen und Schnellstraßen“ bekam beim VCÖ-Mobilitätspreis 2024 von der Jury in der Kategorie „Öffentlicher Verkehr und Mikro-ÖV“ den Hauptpreis verliehen.