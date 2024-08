Die SPÖ Oststeiermark eröffnete am Donnerstag den Wahlkampf und tourte durch die Oststeiermark. „Die Zeit für Showpolitik in Österreich muss endgültig vorbei sein. Wir brauchen dringend eine Rückkehr zur Sachpolitik, für die auch Andreas Babler steht, die Probleme erkennt und Lösungen dafür liefert. Die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht darauf“, sagt Nationalratsabgeordnete Jörg Leichtfried bei seinem Besuch in Weiz.