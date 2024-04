Kompliziert: Wie sich die Parteien auf die Wahlen vorbereiten

Jahr der Wahlkämpfe: Nach der EU-Wahl finden heuer auch die Nationalrats- und Landtagswahl statt. In der Oststeiermark ringt man um Kandidatinnen und Kandidaten. So treffen sich am 9. April 200 Delegierte der SPÖ in St. Margarethen.