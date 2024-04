So früh wie die SPÖ ist keine andere Partei im Wahlkreis 2 bzw. 6B (Bezirke Weiz, Hartberg-Fürstenfeld und Südoststeiermark) mit der Erstellung der Listen für die Landtags- und Nationalratswahl dran. Rund 200 Delegierte der SPÖ trafen sich zum Auftakt in der Hügellandhalle in St. Margarethen an der Raab. Ganz vorne dabei ist Martin Weber (53), Bürgermeister von Tieschen.