Große Trauer am Weizberg und weit darüber hinaus: Am 10. August verstarb Sepp Ederer, Fleischermeister und Gastwirt, nach einer plötzlich aufgetretenen Krankheit. Er wurde 78 Jahre alt und hinterlässt seine Gattin Grete, vier Kinder, sieben Enkelkinder und zahlreiche Verwandte, Freunde und zufriedene Gäste im Hotel und Gasthaus Ederer in Weiz.