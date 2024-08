Wer immer in Graz selbst Musik macht, hat ihn gekannt: Hans Hammer, Gründer von „Musik Hammer“, dem größten Musikgeschäft der Stadt in der Storchgasse, Ecke Brückenkopfgasse in Gries. Schlagzeug, Gitarre, Bass, Piano – wer eine Band gegründet hat, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit bei Musik Hammer damit begonnen.