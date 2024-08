Billa, Hofer und Spar - die rund 5000 Einwohnerinnen und Einwohner in Birkfeld sind mit Lebensmittelmärkten bestens versorgt. Eine Handelsfamilie feiert da heuer ihr 100-Jahr-Jubiläum: Die Familie Zeiringer, die den Eurospar in Birkfeld sowie eine Spar-Filiale in Pöllau betreibt. „Ein Festakt“, so Gernot Zeiringer, der mit seiner Frau Waltraud die Geschäfte führt, „ist nicht geplant. Im September wird es aber ein großes Gewinnspiel geben.“