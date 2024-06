„Wir haben gute Auftragsbücher, allein in Gleisdorf schon 130 Mitarbeiter“, freut sich Andreas Christandl, Geschäftsführer der Firma SPIE Dürr. Ob Gleinalmtunnel, die Unterführungen an der neuen S7 bei Fürstenfeld, der Südgürtel in Graz, die Unterführung in Weiz, der Ofenauer- und Hieflertunnel in Salzburg oder gar ein Straßentunnel in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Arabischen Emirate: Die oststeirischen Tunnelbauexperten sind mittendrin.