Romano Schmid und Marcel Sabitzer sorgten mit ihrer Treffsicherheit bei der EM für Jubelchöre. Was die beiden verbindet, ist, dass sie ihre Fußballschuhe als Kinder in der Steiermark schnürten. Schmid in Vasoldsberg und beim SK Sturm und Sabitzer beim GAK. „Er war damals schon mein kleiner Strahlemann und ein bisschen ein Strizi“, meint der damalige Jugendleiter des SV Vasoldsberg, Daniel Prangl. Am Platz habe man bereits gemerkt, dass er anders ist. „Er war immer der kleine Wuselige vorne, der groß aufgespielt hat“, erzählt Matthias Gross, der gemeinsam mit Schmid aufgewachsen ist.