„Die Nationalisten mit Lügenbaron Vilimsky an der Spitze haben in Österreich gewonnen. Zum Glück wachsen deren Bäume EU-weit nicht in den Himmel. Klarer Auftrag, denen das Wasser abzugraben, damit Österreich nicht noch mehr ins Ungarische Schmuddeleck abrutscht.“ So lautet das Posting, das Wolfgang Weber, ÖVP-Gemeinderat und Unternehmer, nach der EU-Wahl Sonntagabend auf seinem privaten Facebook-Account hinterließ.