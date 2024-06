Nach der EU-Wahl ist vor der Wahl: Deshalb hielten sich am Sonntag die Feierlichkeiten bei den Politikern im Bezirk Weiz in Grenzen - so es denn Gründe zum Feiern gab, wie etwa bei der FPÖ: „Wir haben kurz angestoßen. Jetzt liegt der Fokus auf der Nationalratswahl und der Landtagswahl im Herbst“, sagte Patrick Derler am Morgen nach der Wahl.