Nach der Pandemie war die Freude über den endlich wieder möglich gewordenen Wirtshaus-Besuch groß. Auch die Trinkgelder seien damals dementsprechend höher geworden, bestätigen Gastronomen und deren Angestellte aus dem Bezirk Weiz. Eine gängige Regel laut Wirtschaftskammer: Zehn Prozent der Rechnung schenke man Kellnerinnen und Kellnern dazu.

Doch wie wirkt sich die Teuerungswelle auf die Großzügigkeit der Gäste aus? Wie viel Prozent Trinkgeld machen die Gäste locker und sind diese tatsächlich weniger spendabel?

Was sagen Servicekräfte, Wirtinnen und Wirte dazu?

Franz Loder-Taucher, Buschenschank Gansrieglhof in Poschitz bei Weiz: „Die Höhe des Trinkgelds variiert. Von null Euro bis nach oben hin gibt es keine Grenzen. Aber die Leute sind eher kleinlicher geworden. Woran das liegt, das weiß ich nicht. Einzelgäste geben eher mehr her, bei größeren Feiern gibt’s oft nichts. Auch bei Kartenzahlungen geben die Leute fast nie Trinkgeld her und bei Überweisungen sowieso nicht. Bei uns bekommt die Person, die kellnert, das Trinkgeld. Zehn Prozent davon gehen in die Küche.“

Franz Loder-Taucher vom Buschenschank Gansrieglhof in Poschitz © KK

Katrin Koblischek, Wirtin Koblischek by Katrin in Weiz: „Die Leute sind eher großzügiger geworden, vor allem seit der Schließungsphase in der Pandemie. Zwischen fünf und zehn Prozent Trinkgeld geben sie im Schnitt, wobei es ein Unterschied ist, ob jemand jeden Tag ein Menü zu uns essen kommt, dann gibt er natürlich nicht immer zehn Prozent, oder ob jemand mit seiner Freundin gemütlich zu uns frühstücken kommt. Ein paar geben kein Trinkgeld, aber das ist ein ganz kleiner Teil.“

Katrin Koblischek, Wirtin in Weiz © Julia Kammerer

Georg Lorenz, Restaurantleiter im Garten-Hotel Ochensberger in St. Ruprecht: „Nach Corona hat es sicherlich ein bisschen mehr Trinkgeld gegeben, jetzt ist es ein bisschen weniger. Statt fünf Prozent werden nur drei Prozent gegeben oder statt zehn nur sieben Prozent. Es ist unterschiedlich und bei uns auch abhängig, ob es ein Seminar ist oder ob jemand A-la-carte isst. Das meiste, was wir an Trinkgeld bekommen haben, waren 14 Prozent. Dass jemand kein Trinkgeld gibt, kommt nicht vor. Trinkgeld ist für uns ein wesentlicher Bestandteil des Gehalts, wir werfen zusammen und teilen es auf.

Helga Lenz, seit mehr als 40 Jahren Servicekraft, aktuell beim Rasthaus Dokl in Hofstätten/Raab: „Wichtig ist das, was unten auf der Rechnung steht. Das will nämlich der Chef von mir haben. Über Zusätzliches freue ich mich, das ist eine Wertschätzung, aber es muss keiner ein Trinkgeld geben. Es gibt Leute, die auf ihr Geld schauen müssen. Das gabs früher und das gibt es heute.“

Helga Lenz arbeitet schon seit mehr als 40 Jahren in der Gastronomie © KK

Viktoria Gaugl, Kellnerin im Kaffeewirtshaus Schlagers in Birkfeld: „Die Gäste sind spendabler, es wird mehr Trinkgeld gegeben. Direkt nach Corona ist es angestiegen, die Leute waren so froh, dass sie wieder ins Gasthaus gehen konnten. Im Schnitt bekommen wir einen Euro oder einen 1,50 Euro. Es kommt selten vor, dass jemand gar kein Trinkgeld gibt, 10 oder 20 Cent geben die meisten.“