Am Mittwochnachmittag, 28. Februar, ereignete sich in Albersdorf-Prebuch im Bezirk Weiz ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuglenker verletzt wurden. Der Unfall ereignete sich gegen 14:30 Uhr, als ein 19-jähriger Lenker aus dem Bezirk Weiz auf der B64 in Richtung Gleisdorf unterwegs war. Aufgrund eines möglichen gesundheitlichen Problems geriet der junge Mann auf die Gegenfahrbahn. Ein 55-jähriger Lenker eines Kleintransporters aus dem gleichen Bezirk konnte trotz Brems- und Ausweichmanöver einen Frontalzusammenstoß nicht mehr verhindern.