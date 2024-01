Donnerstagmittag ereignete sich in Weiz ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw: Kurz vor 14 Uhr fuhr eine 27-Jährige mit ihrem Pkw auf der B 72 von Weiz in Richtung Anger. Gleichzeitig fuhr ein 24-jähriger Kroate aus Graz mit einem Firmen-Lkw in die entgegengesetzte Richtung.