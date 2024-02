Strahlender Sonnenschein, milde Frühlingstemperaturen und beste Stimmung: So muss Faschingsdienstag :-) ! Und so waren gestern in den Städten Weiz und Gleisdorf, aber auch in St. Ruprecht, unzählige Menschen unterwegs - bunt verkleidet, maskiert, geschminkt und natürlich gut gelaunt.