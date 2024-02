100 Jahre Weizer Fasching - das wird heuer ausgiebig gefeiert. So ist Weiz die Narrenhauptstadt des Landes, am vergangenen Wochenende lud die Narrenzunft zu den beliebten Faschingssitzungen. Und am Donnerstag, 8. Februar, übernahmen schließlich die Narren das Rathaus. Zumindest symbolisch.