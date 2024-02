Fladnitz an der Teichalm, das alle drei Jahre in den Faschingsmodus schaltet, erlebte dieses Jahr eine besondere Wiederbelebung nach der pandemiebedingten Zwangspause. Die Gemeinschaft erstrahlte in bunten Kostümen und kreativen Umzugseinlagen, angeführt von der Trachtenkapelle Fladnitz, die als “Klimakleber” einige Märsche auf der Straße sitzend spielte.