Die Narren waren am Samstagabend auch in der Oststeirerhalle in Pischelsdorf los. Dort hatte der Sportverein SV Wirtschaft Pischelsdorf zum ersten Mal zum Maskenball geladen. Zahlreiche Maskierte ließen sich die Narren-Premiere nicht entgehen. Der Kreativität waren bei den Kostümen keine Grenzen gesetzt. Da fanden sich Hexen, Pfarrer und auch die Familie Feuerstein.