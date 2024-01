Der Mann aus dem Bezirk Weiz war am Freitag gegen 12:00 Uhr in einem Waldstück im Bereich Baierdorf-Umgebung mit Arbeiten beschäftigt, ehe er vermutlich aus Eigenverschulden mit dem rechten Zeigefinger in eine Seilwinde geriet und sich dabei schwer verletzte. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der 46-Jährige zunächst in das LKH Weiz und anschließend in das LKH Graz eingeliefert.