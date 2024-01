Ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Braunau ist am Montag bei Forstarbeiten tödlich verunglückt. Der Mann führte laut Polizei am Vormittag allein Forstarbeiten im Auwald durch. Dabei wurde er von einem umfallenden Baum getroffen und eingeklemmt. Seine Lebensgefährtin machte sich Sorgen und fand den 53-Jährigen am Nachmittag unter dem Baum liegend vor. Sie alarmierte die Rettung. Der Notarzt des Rettungshubschraubers „Christophorus 6“ konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.