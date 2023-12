Der Liezener war am Samstagvormittag mit Forstarbeiten in einem Waldstück in Aigen im Ennstal beschäftigt, als sich der Unfall ereignete. Dabei schnitt der 55-Jährige einen vier Meter langen abgeschnittenen Baumstamm auf Höhe der Wurzeln ab.

Die Wurzel mit drei bis vier Metern Durchmesser dürfte daraufhin in Bewegung gekommen und auf den Mann gestürzt sein. Der 55-Jährige gab an, dass er sich nicht mehr rechtzeitig wegbewegen konnte. Er wurde unter der Wurzel eingeklemmt und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien.

Hilfe war erfolglos

Zwei weitere Männer, die in unmittelbarer Nähe des Unfalls Forstarbeiten verrichteten, bemerkten den Vorfall und versuchten vergebens, dem Mann zu helfen. Sie setzten einen Notruf ab.

Um 9.46 Uhr wurden die Freiwillige Feuerwehr Aigen im Ennstal, Rotes Kreuz, Notarzt, Bergrettungsdienst Stainach (mit 14 Einsatzkräften), die Alpinpolizei Liezen sowie die Polizeiinspektion Irdning zum Unfallort alarmiert. Unter Zuhilfenahme einer Seilwinde befreiten die 18 Feuerwehrleute den 55-Jährigen. Er wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber Christophorus 14 ins LKH Salzburg gebracht.

Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden, laut Polizei wird ein Fremdverschulden ausgeschlossen.