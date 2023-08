Vom Hochwasser blieb das "Haus der Senioren" in Kaindorf an der Sulm gerade noch verschont. Der Damm hielt den Wassermassen der direkt vorbeifließenden Sulm zum Glück stand. Aus Sicherheitsgründen wurden die knapp 30 Bewohnerinnen und Bewohner in der Nacht von Freitag auf Samstag dennoch evakuiert. Rotes Kreuz und Feuerwehr transportierten sie mitsamt ihren Betreuerinnen und Betreuern ins Seniorenhaus Koralmblick in Frauental, wo sie zwei Nächte verbrachten.