Nachdem das Unwetter am Wochenende die Feuerwehren auf Trab gehalten hat, ist nun großteils Ruhe eingekehrt. Laut Josef Gaich, Kommandant des Bereichsfeuerwehrverbands Deutschlandsberg, erreichte bereits am Freitag das Unwetter seine Hochphase in dem Gebiet. Alle Feuerwehren waren auf rund 600 Einsätze aufgeteilt.