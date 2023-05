Seit Mitte Mai besteht Gefahr in Verzug: Die Rede ist von der L 613 in Graßnitzberg, die sich direkt über dem umstrittenen Tement-Weingarten befindet. Die Straße, die seit geraumer Zeit nur einseitig befahrbar war, ist seit den starken Regenfällen und den damit verbundenen Rutschungen des Erdreichs in diesem Bereich gesperrt.