14 Schüler und eine Lehrperson müssen zu Hause bleiben

Der Bezirk Leibnitz hat seinen ersten bestätigten Masernfall. An der Volksschule Kaindorf an der Sulm war ein Schulkind infiziert. Etliche weitere dürfen aktuell nicht in die Schule, weil sie weder geimpft noch genesen sind. Wie sich andere Schulen schützen.