Seit Jahresbeginn 57 Masern-Fälle in Österreich

In Österreich sind seit Beginn des Jahres 57 Fälle von Masern gemeldet worden. Diese Zahl hat das Gesundheitsministerium veröffentlicht. 49 Fälle sind in der Steiermark aufgetreten, 3 Fälle in Wien, 4 Fälle in Oberösterreich und 1 in Kärnten. Insgesamt sind es um 23 Fälle mehr als noch am vergangenen Freitag.