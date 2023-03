66 Masernfälle sind bisher in Österreich gemeldet worden. Nach dem Masern-Cluster in Graz sind jetzt auch im Bezirk Weiz zwei Fälle aufgetreten. Bei den infizierten Personen handelt es sich um zwei Geschwister (12 und 11 Jahre) aus dem Bezirk Weiz. "Das ältere Kind besucht derzeit eine Schule in Graz, wo vermutlich auch die Ansteckung mit Masern erfolgt ist", erzählt Bezirkshauptmann Heinz Schwarzbeck. Der 12-Jährige war am Sonntag, 12. März, zwischen 15 und 20 Uhr im Weinstadl Olarizi in Entschendorf (Gemeinde St. Margarethen an der Raab) zu Besuch.

Weil es womöglich zu weiteren Ansteckungen gekommen sein könnte, ruft die Bezirkshauptmannschaft (BH) Weiz alle Personen, die sich in diesem Zeitraum im Weinstadl Olarizi aufgehalten haben, dazu auf, ihren Impfstatus auf Masern zu kontrollieren (notwendig: zweimal geimpft).

Bei Symptomen oder bei fehlenden Impfungen soll umgehend das Sanitätsreferat der BH Weiz unter (03172) 60 02 51 oder bhwz@stmk.gv.at kontaktiert werden.

Wie erkennt man Masern-Symptome und wieso können sie gefährlich werden?