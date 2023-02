Wie sich das Leben von drei Ukrainerinnen in Deutschlandsberg verändert hat

Am 24. Februar 2022 wurde das Leben von Yuliia Malchevska, Oksana Dibgova und Katurina Halaus auf den Kopf gestellt: Nach Russlands Invasion in die Ukraine mussten die drei Frauen fliehen. Zuflucht fanden sie in Deutschlandsberg.