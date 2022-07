135 Tage ist es her, dass Nataliia Shofolova aus der Ukraine nach Österreich gekommen ist. Derzeit lebt sie mit ihren beiden Kindern in Marhof bei Stainz. Österreich gefalle ihr, aber die Familie fehlt. Am 18. Juli flog die Finanzwissenschaftlerin daher trotz andauernden Krieges mit ihren Kindern für zwölf Tage nach Kiew.