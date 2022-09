Am kommenden Samstag, dem 1. Oktober, herrscht nachts in den Museen in der Steiermark wieder reges Treiben: Bei der 22. "ORF Lange Nacht der Museen" öffnen Museen, Ausstellungen und Sammlungen Tür und Tor für Jung und Alt. Ab 18 Uhr wird die Nacht zum Tag gemacht. Ein Ticket ermöglicht den Zugang zu allen teilnehmenden Einrichtungen, bei denen man in die Welt von Kunst, Kultur und Geschichte eintauchen kann.