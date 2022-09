22. "Lange Nacht der Museen" mit 630 Einrichtungen an Bord

ORF und seine Partner laden wieder zum Besuch von Museen, Galerien und Kulturinstitutionen zur ungewohnten Stunde. Am Samstag, 1. Oktober, findet zum 22. Mal die "Lange Nacht der Museen" statt. Von 18 Uhr bis 1 Uhr früh gewähren rund 630 Einrichtungen in ganz Österreich, Teilen von Slowenien, Liechtenstein, der Schweiz und Deutschland Eintritt in ihre Räumlichkeiten, sofern ein Ticket zum regulären Preis von 15 Euro vorgewiesen wird, teilte der ORF am Freitag mit.