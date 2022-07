Wer am Sonntag in das Besucherzentrum Grottenhof kommt, wird selbst zum Regisseur. Der Grund: Das Opernkarussell, bestehend aus vier Solistinnen und Solisten, einem Akkordeonisten und einem Glücksrad, gastiert im Rahmen des Kultursommers in Leibnitz. 19 Opernarien stehen zur Auswahl, 13 werden am Abend gespielt. Welche das sind, bestimmt das Publikum, indem es am Glücksrad dreht.